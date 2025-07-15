Автопарк Набережных Челнов пополнится 80 новыми автобусами к концу 2025 года

К концу 2025 года автопарк Набережных Челнов планируется пополнить 80 новыми автобусами. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании, подчеркнув, что решение о закупке нового транспорта поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. Информацию подтвердила пресс-секретарь главы города Римма Мухаметзянова в своем телеграм-канале.

По словам Магдеева, обновление общественного транспорта является одним из ключевых направлений развития городской инфраструктуры. Ранее, в 2024 году, для нужд города уже было приобретено 90 автобусов.

На данный момент на городские маршруты в Набережных Челнах ежедневно выходят 135 автобусов. Однако, как пояснил мэр, для полноценного функционирования и обеспечения необходимого охвата маршрутной сети городу требуется не менее 200 единиц общественного транспорта. Приобретение дополнительных 80 автобусов позволит приблизиться к этой цели и значительно улучшить качество пассажирских перевозок.

В начале 2025 года в Набережных Челнах разгорелся скандал из-за обновлений маршрутной сети, которая начала действовать 1 января. Перемены вызвали недовольство горожан: они направляли в администрацию и исполком тысячи жалоб.

Рената Валеева