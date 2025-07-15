Четыре пожара в жилом секторе за сутки зарегистрировано в Татарстане

Фото: Дарья Пинегина

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 14 июля, ликвидировали пять пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Помимо этого, пожарные 12 раз выезжали по ложным вызовам и семь раз оказывали содействие другим службам. Четыре раза подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве также отметили, что происшествий на водных объектах за прошедшие сутки зарегистрировано не было.

13 июля в Татарстане огнеборцы 14 раз реагировали на сообщения о пожарах.



Рената Валеева