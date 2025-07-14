В Татарстане за сутки произошло 14 пожаров

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в Татарстане огнеборцы 14 раз реагировали на сообщения о пожарах. Из них подавляющее большинство — 12 случаев — пришлись на жилой сектор, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо борьбы с огнем, сотрудники ГПС активно взаимодействовали с другими экстренными службами, совершив 14 выездов для оказания помощи и координации действий. Еще 8 раз пожарные привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, включая деблокирование пострадавших и предотвращение вторичных возгораний.

Значительную часть нагрузки составили и ложные вызовы — 14 раз подразделения выезжали по не подтвердившимся сообщениям.

13 июля подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана семь раз выезжали на тушение пожаров, из них два — в жилом секторе.

Рената Валеева