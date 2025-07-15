В Воронеже 16 человек пострадали в результате атаки БПЛА, 13 госпитализированы

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж пострадали 16 человек, 13 из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

— На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, — написал Гусев.

Еще один человек отказался от госпитализации, а другой обратился в поликлинику с легкой травмой. Утром в больницу была доставлена женщина из сельского района с осколочным ранением плеча.

Губернатор заверил, что муниципалитеты проводят оценку ущерба и всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

В результате атаки БПЛА повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области, а также торговые объекты и автомобили.

Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских БПЛА самолетного типа над Воронежской областью. Гусев уточнил, что дроны были уничтожены в небе над Воронежем и тремя районами области силами ПВО.

ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России и акваторией Черного моря.

Рената Валеева