Минобороны: ПВО сбила 55 дронов над территорией России и Черным морем за ночь

Фото: Татьяна Демина

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны.

Как уточняется в сводке военного ведомства, атака была отражена в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля.

Большая часть дронов была сбита над Белгородской областью — 32 аппарата. Еще 12 беспилотников уничтожено в небе над Воронежской областью. Шесть БПЛА нейтрализованы над акваторией Черного моря, три — над Липецкой областью. По одному дрону было сбито в Ростовской и Курской областях.

В Минобороны подчеркнули, что в ответ на попытки атак ВСУ российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

За прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены 120 украинских БПЛА самолетного типа и три управляемые авиационные бомбы.

Рената Валеева