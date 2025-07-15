Мошенники «обрушили» 22 звонка на жителя Казани, похитив 3 млн рублей

Фото: Реальное время

Прокуратура Татарстана предупреждает граждан о беспрецедентной настойчивости телефонных мошенников. В начале июля 2025 года житель Казани стал жертвой злоумышленников, которые, совершив 22 звонка и применяя психологическое давление, похитили у него 3 млн рублей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Приволжского района города, сообщили в пресс-службе.

На телефон 40-летнего мужчины позвонила лжесотрудник банка, сообщившая о якобы имеющихся на его карте бонусах, которые необходимо срочно получить. Несмотря на первоначальный отказ потерпевшего, мошенница не сдалась. Она прибегла к угрозам блокировки его зарплатной карты, чем сумела посеять панику.

Поверив в реальность угрозы, мужчина продиктовал преступнице шесть кодов, которые пришли на его телефон. Этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили полный доступ к его банковскому счету.

По данным прокуратуры, мошенники совершили 22 звонка с сотового телефона, оказывая постоянное давление и убеждая жертву в своих доводах, застав его врасплох. Только после того, как средства были списаны, потерпевший позвонил на официальный телефон банка.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева