В России могут ввести налог на зарплаты мигрантов для финансирования их образования

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Правительство России получило предложение ввести налог для трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы. Эти средства планируется направить на развитие образовательных программ, включая изучение русского языка и основ российского законодательства, а также помощь в социальной адаптации, пишет РИА «Новости».

Инициатива поступила от Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) и была направлена премьер-министру Михаилу Мишустину, а также спикерам Совфеда и Госдумы. В обращении директор ИСАПР Андрей Шуриков уточнил: «Считаем, что одной из действенных экономических мер по скорейшей интеграции трудовых мигрантов в российское социокультурное пространство может стать введение обязательного ежемесячного налога».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению экспертов, целевое использование этих отчислений должно включать образовательные программы, культурно-просветительские мероприятия и поддержку социальной адаптации. Они подчеркивают важность вовлечения мигрантов в процессы интеграции для укрепления социальной стабильности и предотвращения межэтнических конфликтов.

В обращении также упоминается, что президент Владимир Путин ранее поднимал вопрос о необходимости создания условий, при которых мигранты будут владеть русским языком и уважать российские традиции. Эксперты ИСАПР просят правительство и парламент рассмотреть их предложение и готовы оказать поддержку в разработке необходимых нормативных актов.

Напомним, что Госдума на текущей неделе приступит к рассмотрению законопроектов, предусматривающих введение дополнительных государственных пошлин для иностранных граждан.



Анастасия Фартыгина