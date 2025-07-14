Россияне Тесленко и Апшацев подписали новые контракты с «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Егор Тесленко и полузащитник Марат Апшацев продлили контракты с «Рубином». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Новое соглашение Тесленко с «Рубином» рассчитано до лета 2029 года. Его прежний контракт истекал по окончании следующего сезона. Футболист выступает за казанскую команду с лета 2022 года, перейдя из челнинского «КАМАЗа» после вылета «Рубина» из Премьер-лиги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Апшацев подписал с «Рубином» новый контракт до 2028 года. Прежнее соглашение с игроком истекло этим летом. Футболист мог уйти из казанского клуба на правах свободного агента в другую команду. Апшацев выступает в Казани с января 2022 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В понедельник, 14 июля, «Рубин» продлил контракты с четырьмя футболистами основной команды. Помимо Тесленко и Апшацева, соглашения обновили Игор Вуячич и Руслан Безруков. «Рубин» анонсировал продления с игроками видео в стиле «Игры кальмара».



Ранее в таком же формате было объявлено о подписании нового контракта с Мирлиндом Даку.

Зульфат Шафигуллин