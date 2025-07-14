Банк России опубликовал курс валют на понедельник, 14 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на понедельник, 14 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро вырос на 0,65 рубля, а доллар — на 0,49. Курс юаня увеличился на 0,05 рубля.
Стоимость валют теперь выглядит следующим образом:
- доллар — 78,37 рубля;
- евро — 91,77 рубля;
- юань — 10,89 рубля.
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