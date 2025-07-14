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Банк России опубликовал курс валют на понедельник, 14 июля

17:58, 14.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на понедельник, 14 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на понедельник, 14 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро вырос на 0,65 рубля, а доллар — на 0,49. Курс юаня увеличился на 0,05 рубля.

Стоимость валют теперь выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,37 рубля;
  • евро — 91,77 рубля;
  • юань — 10,89 рубля.
Дарья Сайфиева

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