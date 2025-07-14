Минниханов посетил завод АО «РариТэк Холдинг» в Набережных Челнах

Общая площадь производственных цехов составляет более 60 тыс. кв. м

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Набережных Челнах посетил автомобильный завод АО «РариТэк Холдинг». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На заводе выпускают автобусы «Лотос», грузовые автомобили «Лотос», «Урал», легковые автомобили «Москвич», трактора МТЗ, комбайны «Брянсксельмаш» и другие модели. Общая площадь производственных цехов составляет свыше 60 тыс. кв. м. Раису Татарстана показали цеха, в завершение он проехал на новой модели грузовика «Лотос».

Компания специализируется на поставке автотехники на природном газе, оригинальных запасных частей, обучении персонала, сервисном обслуживании, создании и развитии газозаправочной инфраструктуры, а также переоборудовании существующего парка техники.

Ранее Рустам Минниханов посетил строящуюся православную гимназию в Набережных Челнах.



Дарья Сайфиева