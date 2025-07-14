Благовещенск полностью запретил электросамокаты

Город стал первым в России, где ввели полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности

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В Благовещенске власти первыми в России ввели полный запрет на прокат и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, заявил мэр города Олег Имамеев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти города пытались частично ограничить использование СИМ в центре города, но проблема переместилась в более отдаленные от центра районы. Участились аварии и травмы среди пешеходов. В конце концов, игнорирование ПДД привело к решению запретить средства индивидуальной мобильности, объяснил мэр Благовещенска.

За нарушение запрета на использование СИМ будут взиматься штрафы до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с улиц Казани за четыре рейда Госавтоинспекции города было эвакуировано 925 самокатов из-за неправильной парковки.

Дарья Сайфиева