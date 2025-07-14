Госдума рассмотрит законопроект о налоговых льготах для банков по прощенным долгам участников СВО

Фото: Анастасия Фартыгина

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, который позволит банкам учитывать в расходах при расчете налога на прибыль любые прощенные долги по кредитам участников СВО и членов их семей. Документ планируется вынести на рассмотрение Думы 15 июля, пишет «Прайм».

Инициатива направлена на установление единого порядка отнесения к безнадежным долгам, учитываемым для целей налогообложения прибыли организаций, всех обязательств участников СВО и их супругов, которые прекращаются в соответствии с федеральным законом №377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам участниками специальной военной операции».

Согласно законопроекту, к безнадежным (нереальным ко взысканию) долгам будет относиться любая задолженность, прекращенная по основаниям, установленным законом №377-ФЗ. Такая задолженность будет учитываться в составе расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволит кредиторам уменьшить налогооблагаемую базу.

Как указывается в пояснительной записке, действующий Налоговый кодекс не в полной мере позволяет учесть все новые основания для прекращения обязательств, которые регулярно расширяются законом №377-ФЗ. Это приводило к тому, что у кредиторов, в частности банков, возникали некомпенсируемые финансовые потери при списании таких долгов. Принятие данного законопроекта должно устранить эту проблему.

Депутаты внесут на рассмотрение законопроект, предлагающий предоставить участникам СВО возможность бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование.

Рената Валеева