Участники СВО смогут бесплатно получить второе высшее

Фото: Максим Платонов

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, предлагающий предоставить участникам специальной военной операции (СВО) возможность бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе партии.

Авторами инициативы выступили лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Законопроект будет внесен в понедельник.

Согласно пояснительной записке к документу, «учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действий, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования».

Сергей Миронов рассказал, что инициатива подготовлена во исполнение поручений президента, представленных по итогам ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лидер партии подчеркнул, что в настоящее время граждане могут бесплатно получить только первое среднее профессиональное или высшее образование.

— Многие ветераны, которые возвращаются из зоны боевых действий, по состоянию здоровья не могут вернуться к своей прежней деятельности. Поэтому мы считаем правильным предоставить им возможность бесплатно получить другую профессию, — пояснил Миронов.

По его словам, в случае принятия данного законопроекта участники СВО смогут поступать в колледжи или вузы на конкурсной основе, и это не потребует дополнительных затрат федерального бюджета.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением проработать вопрос о снижении требований для участников СВО при их поступлении на государственную службу



Рената Валеева