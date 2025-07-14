Минниханов лично оценил условия в детском лагере «Звездный» в Набережных Челнах

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны посетил детский оздоровительный лагерь «Звездный». Глава республики лично ознакомился с условиями размещения и качеством питания юных отдыхающих. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь президента Лилия Галимова.

Минниханов уделил особое внимание бытовым вопросам и меню лагеря.

— Интересовался, как детям условия размещения, вкусно ли кормят, — написала пресс-секретарь в своем сообщении.

Рената Валеева