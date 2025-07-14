Минниханов лично оценил условия в детском лагере «Звездный» в Набережных Челнах
Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны посетил детский оздоровительный лагерь «Звездный». Глава республики лично ознакомился с условиями размещения и качеством питания юных отдыхающих. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь президента Лилия Галимова.
Минниханов уделил особое внимание бытовым вопросам и меню лагеря.
— Интересовался, как детям условия размещения, вкусно ли кормят, — написала пресс-секретарь в своем сообщении.
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