Новости общества

03:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов лично оценил условия в детском лагере «Звездный» в Набережных Челнах

13:52, 14.07.2025
Минниханов лично оценил условия в детском лагере «Звездный» в Набережных Челнах
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны посетил детский оздоровительный лагерь «Звездный». Глава республики лично ознакомился с условиями размещения и качеством питания юных отдыхающих. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь президента Лилия Галимова.

Минниханов уделил особое внимание бытовым вопросам и меню лагеря.

— Интересовался, как детям условия размещения, вкусно ли кормят, — написала пресс-секретарь в своем сообщении.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также