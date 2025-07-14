Минниханов провел встречу с замминистра МИД Узбекистана

Состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с делегацией Узбекистана во главе с замминистра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития многостороннего сотрудничества между республиками.

В начале встречи Минниханов поблагодарил руководство Узбекистана за активное внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном, подчеркнув, что оно способствует укреплению дружественных российско-узбекистанских отношений.

— В последние годы наши контакты заметно активизировались. По итогам прошлого года товарооборот превысил $376 млн. У нас есть все возможности для наращивания объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, — заявил раис республики. Он также отметил успешное функционирование представительства Татарстана в Узбекистане и Генконсульства Узбекистана в Казани, а также активную роль послов России и Узбекистана в развитии связей. Минниханов особо выделил прямое авиасообщение между Казанью и Ташкентом, Самаркандом и Ферганой, а также эффективное сотрудничество с узбекистанскими регионами.

Раис Татарстана подробно остановился на ключевых направлениях совместной работы. Ведущие татарстанские компании активно сотрудничают с узбекистанскими партнерами. В частности, ПАО «КАМАЗ» осуществляет поставки автомобилей, а также успешно запустило в Узбекистане автоцентр и линию сборки.

Значительные успехи достигнуты в реализации совместных проектов. С участием Татарстана запущены и успешно функционируют технопарки «Чирчик» и «Джизак». Помимо этого, в Джизаке работает филиал Казанского федерального университета и Центр симуляционной медицины филиала КФУ, что способствует развитию образования и здравоохранения. Особое внимание уделяется текущим проектам по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях.

Минниханов подчеркнул, что укреплению сотрудничества способствует совместная работа в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он возглавляет по поручению президента России.

«Мы придаем большое значение взаимодействию в области культуры, образования, спорта. Сегодня в наших вузах обучается 2700 студентов из Узбекистана. У нас работает национально-культурная автономия узбеков Татарстана. В Ташкенте ежегодно проводится татарский праздник Сабантуй. Признателен за поддержку татарской общины Узбекистана — это более 300 тыс. человек», — добавил раис республики.



Рената Валеева