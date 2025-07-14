Глава Елабужского района рекомендовал жителям иметь наличные из-за замедления интернета при угрозе БПЛА

Фото: Артем Дергунов

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев рекомендовал местным жителям иметь при себе наличные средства. Эта мера связана с возможным замедлением скорости интернета в периоды беспилотной опасности, о чем Нуриев сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы района, снижение скорости интернета является временной, но необходимой мерой для обеспечения безопасности. Он подчеркнул, что регион регулярно сталкивается с попытками проникновения беспилотных летательных аппаратов.

— Практически ежедневно фиксируются попытки проникновения БПЛА на территорию района. Враг пытается нарушить работу важных производственных объектов и создать атмосферу тревоги среди населения, — заявил Нуриев.

Помимо рекомендации по наличию наличных, татарстанцам также посоветовали активно использовать бесплатный Wi-Fi.

Все массовые мероприятия в Елабужском районе Татарстана отменены из-за опасности атаки беспилотников.

15 июня Елабуга подверглась атаке вражескими беспилотниками. В результате уничтожения БПЛА обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, что привело к гибели двух человек и ранениям 12.

Рената Валеева