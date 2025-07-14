СМИ: Трамп 14 июля объявит о новом плане поставок Украине наступательного оружия

Президент США Дональд Трамп 14 июля, как ожидается, объявит о значительном расширении военной помощи Украине, включив в новый план поставок наступательное вооружение. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Axios.

Глава Белого дома на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне «представит новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие». Подобный шаг будет означать «серьезный сдвиг» в политике Трампа, указывается в материале портала.

Наиболее радикальный пункт, по данным источников Axios, может касаться возможной передачи Украине ракет большой дальности действия, способных поражать цели «глубоко внутри территории России, включая Москву». При этом источники портала не обладают информацией о наличии окончательного решения по отправке Украине дальнобойного оружия.

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что Вашингтон будет поставлять Киеву «преимущественно оборонительное» вооружение. Также он сообщал о передаче Украине ракет к комплексам Patriot, за которые, по его словам, заплатят европейские партнеры.

Также Трамп может выделить Украине до $5 млрд из замороженных российских активов.



Рената Валеева