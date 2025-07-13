Трамп рассматривает передачу $5 млрд Украине из замороженных активов России

Президент США Дональд Трамп может выделить Украине до $5 млрд из замороженных российских активов, сообщает CBS News. Это финансирование может стать первым шагом Трампа в поддержке Украины с момента его вступления в должность в январе.

По информации источников, Трамп рассматривает возможность использования оставшихся $3,85 млрд, выделенных администрацией Байдена, или конфискации замороженных активов России, которые находятся в США. Эти средства могут быть направлены на поддержку Украины и послать сигнал России о серьезности намерений США.

Замороженные активы российского Центробанка, которые были заморожены в результате санкций, составляют около $300 млрд, из которых примерно $5–6 млрд находятся в США. Однако ни Трамп, ни его предшественник Байден ранее не использовали это право.

Кремль уже отреагировал на возможное использование замороженных активов, назвав это «воровством» и предупредив о серьезных юридических последствиях в случае реализации таких планов.

Напомним, что Трамп может объявить о новых санкциях против России и сообщить о новых военных поставках Украине уже 14 июля.

