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Татарстан укрепляет позиции в производстве пива

10:14, 14.07.2025
Татарстан укрепляет позиции в производстве пива
Фото: Максим Платонов

Татарстан демонстрирует уверенные позиции в производстве пива и пивных напитков, играя значительную роль как на региональном, так и на общероссийском уровне. По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, за первое полугодие 2025 года общий объем производства пива и пивных напитков в республике достиг 25 780,48 тыс. декалитров.

Подавляющая часть выпускаемой продукции приходится на стандартное пиво с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6% и пивные напитки. Из общего объема производства 25 141,331 тысячи декалитров приходится на пиво с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6%, что составляет подавляющее большинство. Производство пивных напитков достигло 639,149 тысячи декалитров. При этом, согласно представленным данным, в республике полностью отсутствует производство крепкого пива (свыше 8,6% алкоголя), медовухи, пуаре и сидра.

КатегорияПроизводство (тыс. дал)
Пиво и пивные напитки — всего25 780,48
Пиво от 0,5 до 8,6%25 141,331
Пивные напитки639,149
Пиво свыше 8,6%0
Медовуха0
Пуаре0
Сидр0

В первом полугодии 2025 года общий объем производства пива и пивных напитков в Российской Федерации составил 455 072,031 тысячи декалитров. Приволжский федеральный округ произвел 141 662,858 тысячи декалитров.

КатегорияРоссияПФОТатарстан
Пиво и пивные напитки — всего455 072,031141 662,85825 780,48
Пиво от 0,5 до 8,6%394 366,014125 991,325 141,331
Пивные напитки60 666,15715 668,873639,149

Доля Татарстана в общем объеме производства пива и пивных напитков в Приволжском федеральном округе составляет приблизительно 18,2%. Это означает, что почти одна пятая часть всей пивоваренной продукции ПФО производится именно в Татарстане. На общероссийском уровне вклад Татарстана также заметен, составляя около 5,67% от общего производства пива и пивных напитков в стране.

Артем Гафаров

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