Татарстан укрепляет позиции в производстве пива
Татарстан демонстрирует уверенные позиции в производстве пива и пивных напитков, играя значительную роль как на региональном, так и на общероссийском уровне. По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, за первое полугодие 2025 года общий объем производства пива и пивных напитков в республике достиг 25 780,48 тыс. декалитров.
Подавляющая часть выпускаемой продукции приходится на стандартное пиво с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6% и пивные напитки. Из общего объема производства 25 141,331 тысячи декалитров приходится на пиво с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6%, что составляет подавляющее большинство. Производство пивных напитков достигло 639,149 тысячи декалитров. При этом, согласно представленным данным, в республике полностью отсутствует производство крепкого пива (свыше 8,6% алкоголя), медовухи, пуаре и сидра.
|Категория
|Производство (тыс. дал)
|Пиво и пивные напитки — всего
|25 780,48
|Пиво от 0,5 до 8,6%
|25 141,331
|Пивные напитки
|639,149
|Пиво свыше 8,6%
|0
|Медовуха
|0
|Пуаре
|0
|Сидр
|0
В первом полугодии 2025 года общий объем производства пива и пивных напитков в Российской Федерации составил 455 072,031 тысячи декалитров. Приволжский федеральный округ произвел 141 662,858 тысячи декалитров.
|Категория
|Россия
|ПФО
|Татарстан
|Пиво и пивные напитки — всего
|455 072,031
|141 662,858
|25 780,48
|Пиво от 0,5 до 8,6%
|394 366,014
|125 991,3
|25 141,331
|Пивные напитки
|60 666,157
|15 668,873
|639,149
Доля Татарстана в общем объеме производства пива и пивных напитков в Приволжском федеральном округе составляет приблизительно 18,2%. Это означает, что почти одна пятая часть всей пивоваренной продукции ПФО производится именно в Татарстане. На общероссийском уровне вклад Татарстана также заметен, составляя около 5,67% от общего производства пива и пивных напитков в стране.
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