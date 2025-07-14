Татарстан укрепляет позиции в производстве пива

Фото: Максим Платонов

Татарстан демонстрирует уверенные позиции в производстве пива и пивных напитков, играя значительную роль как на региональном, так и на общероссийском уровне. По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, за первое полугодие 2025 года общий объем производства пива и пивных напитков в республике достиг 25 780,48 тыс. декалитров.

Подавляющая часть выпускаемой продукции приходится на стандартное пиво с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6% и пивные напитки. Из общего объема производства 25 141,331 тысячи декалитров приходится на пиво с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6%, что составляет подавляющее большинство. Производство пивных напитков достигло 639,149 тысячи декалитров. При этом, согласно представленным данным, в республике полностью отсутствует производство крепкого пива (свыше 8,6% алкоголя), медовухи, пуаре и сидра.

Категория Производство (тыс. дал) Пиво и пивные напитки — всего 25 780,48 Пиво от 0,5 до 8,6% 25 141,331 Пивные напитки 639,149 Пиво свыше 8,6% 0 Медовуха 0 Пуаре 0 Сидр 0

В первом полугодии 2025 года общий объем производства пива и пивных напитков в Российской Федерации составил 455 072,031 тысячи декалитров. Приволжский федеральный округ произвел 141 662,858 тысячи декалитров.

Категория Россия ПФО Татарстан Пиво и пивные напитки — всего 455 072,031 141 662,858 25 780,48 Пиво от 0,5 до 8,6% 394 366,014 125 991,3 25 141,331 Пивные напитки 60 666,157 15 668,873 639,149

Доля Татарстана в общем объеме производства пива и пивных напитков в Приволжском федеральном округе составляет приблизительно 18,2%. Это означает, что почти одна пятая часть всей пивоваренной продукции ПФО производится именно в Татарстане. На общероссийском уровне вклад Татарстана также заметен, составляя около 5,67% от общего производства пива и пивных напитков в стране.

Артем Гафаров