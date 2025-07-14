Россиян предупредили о новой схеме мошенников, вынуждающих звонить им самостоятельно

Фото: Реальное время

Генеральный директор SafeTech Group Денис Калемберг в беседе с RT предупредил россиян о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники вынуждают потенциальных жертв звонить им самостоятельно, значительно увеличивая шансы на успешное проведение аферы.

— В последнее время все чаще встречаются мошеннические скрипты, когда кибермошенники побуждают своих жертв им звонить. Пример — письмо якобы с «Госуслуг» о входе с нового устройства с предупреждением: если это были не вы, то позвоните по телефону, — отметил Калемберг.

По словам эксперта, такие обманные письма могут прийти якобы от ФНС, из банка или любой другой крупной и доверенной организации.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Цель одна — заставить человека набрать указанный номер телефона. Причин роста популярности этой схемы несколько. Первая — экономическая: холодные рассылки электронных писем обходятся дешевле холодных прозвонов. Кроме того, когда человек звонит в указанную в письме организацию (и попадает в мошеннический кол-центр) — он не ожидает подвоха, и его легче убедить совершить необходимые злоумышленникам действия: назвать код из СМС, скачать неизвестное программное обеспечение или перевести деньги на «безопасный счет», — добавил глава SafeTech Group.

Чтобы не попасться на подобные уловки, Калемберг настоятельно рекомендует сохранять бдительность и всегда проверять номер телефона, указанный в подозрительном письме, исключительно на официальном сайте соответствующей организации.

Замедление работы, нагрев устройства и появление незнакомых приложений могут свидетельствовать о заражении телефона вредоносным программным обеспечением. Подробнее — в материале.

Рената Валеева