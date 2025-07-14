В МВД назвали признаки заражения телефона вирусами
Замедление работы, нагрев устройства и появление незнакомых приложений могут свидетельствовать о заражении телефона вредоносным программным обеспечением. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, пишет ТАСС.
В Telegram-канале МВД перечислили основные признаки заражения:
- Телефон стал заметно медленнее работать, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда им не пользуются.
- Появляются непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.
- Появляются незнакомые приложения, которые человек не устанавливал.
- Уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для фотоальбома или фонарика).
- В истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли.
Что делать, если вы подозреваете, что ваш телефон заражен:
- Отключите устройство от интернета. Включите режим полета, чтобы предотвратить дальнейшую передачу данных злоумышленникам.
- Заблокируйте банковские карты. Найдите номер службы поддержки банка на официальном сайте или на обороте карты, попросите заблокировать карты, привязанные к счетам, и отменить все неавторизованные операции. Важно: не делайте это в приложении на зараженном телефоне.
- Проверьте активные сессии в важных аккаунтах: «Госуслуги», банки, соцсети, почта, маркетплейсы.
- Обратитесь в полицию. Возьмите с собой устройство (не включая интернет) и паспорт и обратитесь в отдел полиции по месту жительства.
- Обратитесь к специалисту. Для устранения вредоносного ПО лучше всего обратиться к профессионалу.
В МВД подчеркивают, что своевременное обнаружение признаков заражения и принятие мер может помочь предотвратить кражу личных данных и финансовых средств.
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