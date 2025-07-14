В МВД назвали признаки заражения телефона вирусами

Фото: Динар Фатыхов

Замедление работы, нагрев устройства и появление незнакомых приложений могут свидетельствовать о заражении телефона вредоносным программным обеспечением. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, пишет ТАСС.

В Telegram-канале МВД перечислили основные признаки заражения:

Телефон стал заметно медленнее работать, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда им не пользуются.

Появляются непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.

Появляются незнакомые приложения, которые человек не устанавливал.

Уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для фотоальбома или фонарика).

В истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что делать, если вы подозреваете, что ваш телефон заражен:

Отключите устройство от интернета. Включите режим полета, чтобы предотвратить дальнейшую передачу данных злоумышленникам. Заблокируйте банковские карты. Найдите номер службы поддержки банка на официальном сайте или на обороте карты, попросите заблокировать карты, привязанные к счетам, и отменить все неавторизованные операции. Важно: не делайте это в приложении на зараженном телефоне. Проверьте активные сессии в важных аккаунтах: «Госуслуги», банки, соцсети, почта, маркетплейсы. Обратитесь в полицию. Возьмите с собой устройство (не включая интернет) и паспорт и обратитесь в отдел полиции по месту жительства. Обратитесь к специалисту. Для устранения вредоносного ПО лучше всего обратиться к профессионалу.

В МВД подчеркивают, что своевременное обнаружение признаков заражения и принятие мер может помочь предотвратить кражу личных данных и финансовых средств.

Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских счетов под предлогом поиска специалистов для тестирования мобильных приложений.

Рената Валеева