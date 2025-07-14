В Татарстане капитально ремонтируют мост через реку Киндерку по нацпроекту

В Высокогорском районе Татарстана стартовал капитальный ремонт моста через реку Киндерку на автомобильной дороге М-7 «Волга» — пос. ж/д разъезда Киндери — пос. ж/д станции Высокая Гора. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на участке 0,4 км, сообщили в Минтрансе республики.

В настоящее время выполнены работы по разборке элементов мостового перехода, ремонту насадок опор и устройству пролетного строения.

На время реконструкции моста организовано движение автотранспорта по временной объездной дороге с полным перекрытием движения на участке капитального ремонта.



В ходе капитального ремонта планируется устройство сопряжения моста с насыпью, деформационных швов, подходов к мосту, гидроизоляционного покрытия мостового полотна, организованного водоотвода на мосту, двух оцинкованных лестничных сходов, водосбросных лотков, очистных коллекторов и фильтрационных траншей, монолитного укрепления конусов и ремонт существующего укрепления русла.

С 14 по 16 июля 2025 года будет закрыто движение по автодороге Казань — Йошкар-Ола на участке с 4,3 до 4,9 километра в Зеленодольском районе.

Рената Валеева