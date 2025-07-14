Встреча в Казани стала отправной точкой для улучшения отношений Индии и Китая

Фото: Рената Валеева

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, находясь с визитом в Пекине, заявил о неуклонном улучшении отношений между Индией и Китаем. Он подчеркнул, что этот позитивный сдвиг начался после знаковой встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в Казани в октябре прошлого года.

Выступая на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, Джайшанкар отметил:

— Наши двусторонние отношения… неуклонно улучшаются со времени встречи премьер-министра (Индии Нарендры) Моди и председателя КНР Си Цзиньпина в Казани в октябре прошлого года… Дальнейшая нормализация наших отношений может привести к взаимовыгодным результатам, — сказал он.

Для главы индийской дипломатии это первый визит в Китай за последние пять лет, что придает его заявлениям особую значимость.



Джайшанкар также акцентировал внимание на сложной международной ситуации, сложившейся в мире, подчеркнув в этой связи важность открытого обмена мнениями и перспективами между Индией и Китаем как соседними странами и крупными экономиками.

Несмотря на давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш и участка горной территории на севере Кашмира (в регионе Ладакх, где проходит линия фактического контроля), стороны демонстрируют прогресс в деэскалации напряженности. Хотя осенью 1962 года этот спор перерастал в пограничную войну, а новое обострение произошло в Ладакхе в мае 2020 года, последующие переговоры и взаимные шаги привели к позитивным сдвигам.

В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, а в начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе. Кульминацией этих усилий стала договоренность, достигнутая в конце октября 2024 года, о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе, что является значительным шагом к нормализации.

Рената Валеева