Фестиваль «Вкусы России × Вкусная Казань» посетили 85 тыс. человек

35% гостей мероприятия приехали из разных городов России, в том числе Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга

Фото: Артем Дергунов

Фестиваль «Вкусы России × Вкусная Казань», который прошел в столице Татарстана 12—13 июля, посетили 85 тыс. человек. Об этом в ходе «делового понедельника» в мэрии сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

По ее словам, 35% гостей мероприятия приехали из других городов России, в том числе Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Для них выступили более 20 артистов и музыкальных ансамблей. Всего за два дня фестиваля было съедено 27 тонн еды и выпито 40 л напитков.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Свою продукцию представили рекордные 125 участников из 40 регионов — от Крыма до Якутии, подчеркнула Дарья Санникова. В частности, впервые гости фестиваля смогли познакомиться с балканской кухней.

Напомним, на фестиваль были приглашены 40 фермеров со всей России, среди которых белгородские сыровары, владимирские кондитеры, фермеры с юга с кубанским хамоном и северные фермеры с локальными деликатесами в виде оленины и лосятины.

Галия Гарифуллина