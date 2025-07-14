Самое доступное жилье в России — на Крайнем Севере, Севастополь и Крым — в конце списка

Фото: Динар Фатыхов

Исследование РИА «Новости» показало, что наиболее доступное жилье в российских регионах находится на Крайнем Севере — в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Самые низкие показатели доступности жилья зафиксированы в Севастополе и Крыму.

По данным исследования, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла в 67 регионах РФ и снизилась в 18. Наиболее заметный рост цен, по данным «СберИндекса», зафиксирован в Курской области (рост на 26% по отношению к маю 2024 года) и в Республике Алтай (рост на 21%).

Несмотря на рост цен в большинстве регионов, потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком к маю 2025 года в большинстве регионов выросла. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, по сравнению с прошлым годом снизился в 85 российских регионах.

Лидирующие позиции в рейтинге по-прежнему занимают северные и дальневосточные регионы. Относительно низкие цены на жилье в сочетании с высокими уровнями начисленных заработных плат повышают возможности семей накопить на новую квартиру после осуществления необходимых расходов.

Рената Валеева