Фонд Букеровской премии прекратил активность в соцсети X из-за падения охвата и опасений за безопасность

Это решение последовало за аналогичными действиями издательств Pan Macmillan и Canongate

Фонд Букеровской премии прекратил публиковать посты в социальной сети X. Это решение последовало за аналогичными действиями издательств Pan Macmillan и Canongate. О прекращении активности представители организаций объявили на конференции Marketing & Publicity (M&P).

Представитель фонда сообщила, что команда обсуждала выход из X в течение года. У аккаунта премии более 138 тыс. подписчиков. Однако специалисты по цифровому маркетингу зафиксировали снижение охвата и вовлеченности. Платформа больше не давала ожидаемых результатов. Аккаунт остался активен только формально — чтобы избежать его использования третьими лицами. В описании теперь указано, что канал не ведется.

Pan Macmillan отказалось от X осенью прошлого года. Это было первое крупное британское издательство, которое приняло такое решение. Причиной стали рост дезинформации, распространение языка вражды и изменения в настройках блокировки пользователей. По словам представителей, это поставило под угрозу безопасность сотрудников, особенно из числа меньшинств, которые работали с платформой ежедневно.

Canongate вышло из X в феврале 2024 года. Тогда издательство удалило все посты, отписалось от всех подписчиков и оставило только название аккаунта. Причины совпали с озвученными Pan Macmillan: снижение вовлеченности, рост рисков и действия Илона Маска, которые вызвали общественный резонанс.

Все участники дискуссии на конференции отметили снижение доверия к X и усиливающееся внимание к другим платформам. Одной из альтернатив назвали Substack. Эксперты объяснили, что формат длинных текстов подходит авторам, которые строят сообщества вокруг своего контента. Популярность Substack среди писателей увеличилась в том числе благодаря таким авторам, как Рик Рубин и Миранда Джулай.

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Екатерина Петрова