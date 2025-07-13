Пенсионер утонул на Волге в Камско-Устьинском районе Татарстана, выпав из лодки
В Камско-Устьинском районе Татарстана 75-летний мужчина утонул, выпав из лодки во время рыбалки. Инцидент произошел недалеко от села Красновидово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
На место происшествия прибыли спасатели и водолазы, которые начали поиски. В итоге родственники утонувшего нашли его тело с помощью эхолота и подводной видеокамеры.
МЧС России напоминает о важности соблюдения мер безопасности на воде: не выходите на воду в нетрезвом состоянии, всегда надевайте спасательный жилет и проверяйте исправность лодки. Также важно учитывать погодные условия и сообщать родным о своем маршруте.
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