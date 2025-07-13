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Пенсионер утонул на Волге в Камско-Устьинском районе Татарстана, выпав из лодки

09:51, 13.07.2025
Пенсионер утонул на Волге в Камско-Устьинском районе Татарстана, выпав из лодки
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Камско-Устьинском районе Татарстана 75-летний мужчина утонул, выпав из лодки во время рыбалки. Инцидент произошел недалеко от села Красновидово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На место происшествия прибыли спасатели и водолазы, которые начали поиски. В итоге родственники утонувшего нашли его тело с помощью эхолота и подводной видеокамеры.

предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

МЧС России напоминает о важности соблюдения мер безопасности на воде: не выходите на воду в нетрезвом состоянии, всегда надевайте спасательный жилет и проверяйте исправность лодки. Также важно учитывать погодные условия и сообщать родным о своем маршруте.

Анастасия Фартыгина

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