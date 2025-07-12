Большунов включен в пул допинг-тестирования FIS на сезон 2025/26
Татарстанский лыжник и трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) на сезон 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Вместе с Большуновым в список попали еще несколько российских лыжников, в том числе Савелий Коростелев, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Татьяна Сорина и Мария Истомина.
Включение в пул допинг-тестирования означает, что спортсмены будут подвергаться регулярным проверкам на наличие запрещенных веществ.
4 июля глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о серьезных проблемах со спиной у Большунова.
Напомним, что российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Вопрос об их участии в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (6—22 февраля) остается открытым.
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