Большунов включен в пул допинг-тестирования FIS на сезон 2025/26

Фото: Мария Зверева

Татарстанский лыжник и трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) на сезон 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Вместе с Большуновым в список попали еще несколько российских лыжников, в том числе Савелий Коростелев, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Татьяна Сорина и Мария Истомина.

Включение в пул допинг-тестирования означает, что спортсмены будут подвергаться регулярным проверкам на наличие запрещенных веществ.

4 июля глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о серьезных проблемах со спиной у Большунова.

Напомним, что российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Вопрос об их участии в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (6—22 февраля) остается открытым.

Рената Валеева