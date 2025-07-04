Глава ФЛГР Вяльбе рассказала о серьезной травме Большунова
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о серьезных проблемах со спиной у лыжника Александра Большунова. Она считает, что трехкратный олимпийский чемпион переоценил свои возможности.
— У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю, он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей. Я не могу Сашке предъявить таких претензий, что он может почивать на лаврах. Он у нас не тот спортсмен. Саня — пример для всех, — заявила Вяльбе телеканалу «Звезда».
При этом глава ФЛГР заявила, что Большунов не собирается заканчивать карьеру в ближайшее время.
Напомним, российские лыжники отстранены от официальных международных соревнований с весны 2022 года.
С прошлой осени Большунов на внутренних соревнованиях представляет сборную Татарстана. Лыжник пропустил некоторые этапы Кубка России из-за проблем со здоровьем.
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