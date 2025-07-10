Татарстанские аграрии на 96% завершили первый укос многолетних трав

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается активная фаза заготовки кормов. Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил, что на сегодняшний день скошено 295 тыс. га многолетних трав, что составляет 96% от всех площадей, предназначенных для первого укоса.

Заготовлено 220 тыс. тонн сена и 1,8 млн тонн сенажа, что в расчете на 1 условную голову скота составляет 14 центнеров кормовых единиц. В прошлом году этот показатель был ниже — 12,2 ц.к.ед. Первый укос завершен в 25 районах республики, еще 10 районов завершат уборку в ближайшие дни.

Зяббаров подчеркнул, что заготовка сенажа в поздние сроки приводит к снижению питательности кормов и, как следствие, к потере продуктивности коров при кормлении без дополнительных кормовых добавок. В связи с этим, хозяйства в 17 районах уже приступили к уборке 2-го укоса, скошено 8300 га. Министр поставил задачу организовать заготовку кормов со второго укоса до 1 августа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Параллельно продолжается заготовка кормов для личных подсобных хозяйств (ЛПХ). На сегодняшний день в ЛПХ заготовлено 374 тыс. тонн сена, что составляет 71% от потребности. С учетом переходящих остатков, обеспеченность населения кормами составляет 85%. За две недели прирост заготовки составил 135 тыс. тонн, или 29%. Полностью обеспечили личные подворья кормами в 14 районах республики.

Рената Валеева