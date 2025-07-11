Минфин усилит контроль за оборотом драгоценных металлов и камней

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Министерство финансов России реализует комплекс мер для повышения эффективности государственного контроля в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК). Об этом сообщается на сайте ведомства. Инициативы направлены на борьбу с нелегальной добычей, обеспечением прослеживаемости драгоценных металлов и камней и создание прозрачных условий для добросовестных участников рынка.

Недобросовестные компании злоупотребляют лицензиями на геологоразведочные работы, используя их для скрытой добычи золота, уклоняясь от налогов и нанося ущерб экологии. В связи с этим, в Госдуме рассматривается правительственный законопроект, предлагающий выделить незаконную добычу и аффинаж в отдельные, наиболее рисковые, статьи УК РФ и ввести экономические санкции за эти преступления.

— В целях исключения вывоза сырья с недостоверными характеристиками содержания драгоценных металлов за пределы Российской Федерации планируется использование государственной лаборатории Федеральной пробирной палаты, которая будет устанавливать фактическое содержание драгметаллов в экспортируемых партиях, — отмечается в сообщении Минфина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ключевым элементом усиления контроля является завершающаяся в сентябре маркировка остатков ювелирных изделий в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Эта мера завершает создание сквозной системы прослеживаемости ДМДК — от добычи до готовой продукции.

— Перечисленные меры направлены на создание прозрачных и справедливых условий работы в интересах добросовестных участников отрасли. Их реализация будет способствовать сокращению теневого сектора рынка ДМДК, — подчеркнули в министерстве.

Россия в 2024 году подтвердила статус второго крупнейшего производителя золота в мире, выпустив около 330 тонн драгоценного металла.

Рената Валеева