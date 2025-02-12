Россия сохранила второе место в мире по производству золота в 2024 году

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Россия в 2024 году подтвердила статус второго крупнейшего производителя золота в мире, выпустив около 330 тонн драгоценного металла, подсчитало РИА «Новости».

Напомним, что Россия не публикует официальные данные о производстве золота в абсолютном выражении с 2022 года. В 2021 году, по информации Минфина, объем производства золота (без учета вторичной переработки) составил 313,8 тонны. Росстат зафиксировал рост производства золота в 2024 году на 5,3%, что позволило полностью компенсировать снижение 2023 года и достичь оценочного объема в 330 тонн.

Лидером мирового производства золота в 2024 году остался Китай, с результатом в 377 тонн, что на 0,6% превышает показатель предыдущего года. Австралия занимает третью строчку рейтинга, однако ее производство продолжает сокращаться третий год подряд, снизившись в 2024 году на 2% до 290 тонн (по данным Геологической службы США). В пятерку лидеров также вошли Канада (200 тонн, +1%) и США (160 тонн, -5,9%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом мировое производство золота в 2024 году выросло на 0,5%, достигнув 3267 тонн. Помимо России, заметный прирост выпуска золота показали Гана (+3,2%, 130 тонн) и Мексика (+2,4%, 130 тонн).

В 2022 году США, страны ЕС, Швейцария и Великобритания, ранее входившие в число основных покупателей российского золота, ввели эмбарго на его импорт.

Рената Валеева