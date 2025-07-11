В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в России на €5 млн

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Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего гражданина Германии к пяти годам лишения свободы по обвинению в незаконном экспорте элитных автомобилей на сумму около €5 млн в Россию. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и таможенного управления Эссена, пишет РИА «Новости».

Суд признал подсудимого виновным в 71 случае продажи и последующего экспорта автомобилей класса люкс в Россию, что является прямым нарушением закона о внешней торговле Германии. Помимо тюремного срока, обвиняемому также предписана конфискация имущества в размере стоимости незаконно вывезенных транспортных средств.

Напомним, что Европейский союз в марте 2022 года в рамках санкционных мер ввел запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью свыше €50 тысяч.

Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу.

Китай с 2019 года экспортирует новые автомобили под видом подержанных, используя эту схему для обхода торговых барьеров и улучшения экономических показателей.