Китай маскирует новые авто под подержанные для экспорта в Россию

Фото: Максим Платонов

Агентство Reuters опубликовало расследование, согласно которому Китай с 2019 года активно экспортирует новые автомобили под видом подержанных, используя эту схему для обхода торговых барьеров и улучшения экономических показателей. По оценкам аналитиков, в 2024 году около 90% из 436 тысяч автомобилей, отправленных за границу как бывшие в употреблении, фактически имели нулевой пробег.

Схема работает следующим образом: экспортеры выкупают новые машины у производителей, регистрируют их внутри страны, тем самым автоматически придавая им статус подержанных. Основные направления экспорта — Россия, Центральная Азия и Ближний Восток.

Для экспортеров это позволяет обойти торговые ограничения и выйти на рынки, где китайские бренды пока не представлены официально. Региональные власти поддерживают эту практику, так как она искусственно завышает экономические показатели, такие как ВВП и уровень занятости, что позволяет им получать преференции от центрального правительства.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Автопроизводители также получают выгоду, избавляясь от избыточных запасов, в частности, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), которые менее востребованы на внутреннем рынке Китая, где популярны электромобили и гибриды.

Однако, по данным Reuters, руководство китайских автоконцернов уже обеспокоено негативным влиянием этой практики на репутацию китайских брендов за рубежом и призывает прекратить ее.

Рената Валеева