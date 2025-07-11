Путин поручил создать базы данных о здоровье российских спортсменов
Президент Владимир Путин поручил Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) сформировать базы данных, содержащие сведения о здоровье спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд России и субъектов страны. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
Согласно опубликованному перечню поручений, правительству совместно с ФМБА поручено «подготовить и представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих формирование, ведение и развитие ФМБА России баз данных, содержащих сведения о здоровье спортсменов — членов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов РФ».
Президент также поручил установить порядок ведения баз данных, правила передачи сведений в государственные и иные информационные системы, а также процедуру получения информации из них.
Срок исполнения поручения установлен до 10 ноября текущего года.
Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам, которым ранее было отказано в получении нейтрального статуса, повторно подать заявки на его получение.
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