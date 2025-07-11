Гимнастам из России разрешили повторно подавать заявки на нейтральный статус

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам, которым ранее было отказано в получении нейтрального статуса, повторно подать заявки на его получение. Об этом сообщает пресс-служба FIG, пишет ТАСС.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома FIG, где были пересмотрены условия получения нейтрального статуса, необходимого для участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.



Родители детей-спортсменов из Казани пожаловались, что чиновники по несколько месяцев не возмещают им затраты на поездки на соревнования. Подробнее — в материале.



Рената Валеева