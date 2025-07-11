Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет без казанского УНИКСа
Единая лига ВТБ объявила состав участников и место проведения розыгрыша Суперкубка-2025. Турнир, который пройдет в пятый раз, состоится 24—25 сентября и впервые в истории будет организован за пределами России — в столице Сербии Белграде.
За обладание трофеем в формате «Финала четырех» поборются четыре команды:
- Действующий чемпион Единой лиги ВТБ — ЦСКА (Москва);
- Серебряный призер чемпионата — «Зенит» (Санкт-Петербург);
- «Црвена Звезда» (Белград, Сербия);
- «Дубай» (ОАЭ).
Ранее розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ неизменно проходил в Москве. В турнире принимали участие от четырех до восьми команд. Отметим, что в этом году среди участников впервые отсутствует казанский УНИКС, который стал бронзовым призером Лиги в минувшем сезоне. В прошлогоднем Суперкубке казанцы уступили в финале ЦСКА.
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