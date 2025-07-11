ЦИК Татарстана завершила прием документов от кандидатов на выборы раиса республики
ЦИК Татарстана завершила прием документов от кандидатов, желающих принять участие в выборах раиса республики, которые состоятся 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
— Выдвижение — это очень важный организационный этап всей избирательной кампании. Завершилось формирование предварительного круга ее участников, — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Он подчеркнул, что следующим этапом станет регистрация кандидатов.
Всего на пост раиса Татарстана претендуют четыре кандидата:
- Руслан Юсупов (ЛДПР);
- Рустам Минниханов («Единая Россия»);
- Хафиз Миргалимов (КПРФ);
- Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Напомним, что действующий раис республики Рустам Минниханов выдвигался от партии «Единая Россия» на выборах 2020 года и одержал победу, набрав 83,27% голосов. Он занимает пост главы республики с марта 2010 года, сменив на этом посту первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
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