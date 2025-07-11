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ЦИК Татарстана завершила прием документов от кандидатов на выборы раиса республики

18:29, 11.07.2025
ЦИК Татарстана завершила прием документов от кандидатов на выборы раиса республики
Фото: Динар Фатыхов

ЦИК Татарстана завершила прием документов от кандидатов, желающих принять участие в выборах раиса республики, которые состоятся 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

— Выдвижение — это очень важный организационный этап всей избирательной кампании. Завершилось формирование предварительного круга ее участников, — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он подчеркнул, что следующим этапом станет регистрация кандидатов.

Всего на пост раиса Татарстана претендуют четыре кандидата:

  • Руслан Юсупов (ЛДПР);
  • Рустам Минниханов («Единая Россия»);
  • Хафиз Миргалимов (КПРФ);
  • Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Напомним, что действующий раис республики Рустам Минниханов выдвигался от партии «Единая Россия» на выборах 2020 года и одержал победу, набрав 83,27% голосов. Он занимает пост главы республики с марта 2010 года, сменив на этом посту первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Рената Валеева

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