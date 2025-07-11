Митрофанов назвал череду скандалов в футболе «позитивной динамикой по вскрытию нарывов»

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал недавнюю череду скандалов, потрясших российский футбол, назвав их «позитивной динамикой по вскрытию нарывов». По его словам, многочисленные инциденты свидетельствуют об эффективной работе РФС по выявлению и пресечению противоправной деятельности, пишет РИА «Новости Спорт».

— Я переживаю за то, что это происходит. Но это происходило и до. Наша задача — создать систему, когда мы минимизируем неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаем механизмы, которые препятствуют нарушениям, вскрываем нарывы. Происходящее оцениваю скорее как позитивную динамику по вскрытию этих нарывов, — заявил Митрофанов в разговоре с журналистами.

Генсек РФС также уточнил, что скандалы касаются не всего российского футбола в целом, а конкретных клубов и их действий.



Слова Митрофанова прозвучали на фоне серии громких инцидентов, потрясших российский футбол в последнее время:

Скандал с «Крыльями Советов» и судейством: в ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев публично заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. В частности, стало известно о долге самарских «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам», которые занимаются коррупцией в судействе. По заявлению губернатора полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Проблемы «Химок»: по итогам сезона-2024/25 подмосковные «Химки» не получили лицензию для выступления в новом сезоне РПЛ из-за серьезных проблем с финансированием, после чего клуб объявил о приостановке своей деятельности.

Исключение «Торпедо»: в четверг московское «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.

Рената Валеева