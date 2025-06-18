Футбольный клуб «Химки» приостанавливает свою деятельность

Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке своей деятельности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале команды.

— Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде. «Химки» не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу, — говорится в заявлении клуба.

Клуб пытался сохранить свои позиции и участвовать в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), однако мер, принятых для этого, оказалось недостаточно.

— Наша команда — на поле и за его пределами — работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований, — добавили представители клуба.

Причиной приостановки стали проблемы с лицензированием: «Химки» не смогли получить лицензию для участия в РПЛ из-за финансовых нарушений. В апреле лига ввела внешнее управление в клубе из-за долгов, а позже руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы. Теперь вместо «Химок» в высшем дивизионе будет выступать «Нижний Новгород».

Клуб поблагодарил всех, кто поддерживал «Химки»: «Спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнерам. Вы были и остаетесь частью клуба. Этот путь был непростым, но настоящим».

Анастасия Фартыгина