Задача сокращения количества иностранных слов включена в государственную языковую политику России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, утверждающий Основы государственной языковой политики. Согласно опубликованному на сайте официального опубликования правовых актов документу, одной из ключевых задач языковой политики станет сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке.
В тексте указа среди прочих задач прописано: «сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке».
Ранее Путин 24 июня подписал закон, направленный на защиту и популяризацию русского языка в публичном пространстве. Вся информация для потребителей должна предоставляться на русском языке.
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