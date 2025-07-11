Путин утвердил основы государственной языковой политики России

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной языковой политики. Документ направлен на всестороннюю поддержку, сохранение и развитие русского языка, государственных языков республик и языков всех народов страны, а также на продвижение русского языка за рубежом.

Как уточняется в указе, новый документ определяет современное состояние, цели, основные принципы реализации и задачи государственной языковой политики России, а также инструменты и механизмы ее осуществления.

В числе ключевых задач, обозначенных в основах языковой политики, отмечается необходимость противодействия попыткам «отменить» российскую культуру и ограничить использование русского языка на международной арене.

Путин 24 июня подписал закон, направленный на защиту и популяризацию русского языка в публичном пространстве. Согласно закону, вся информация для потребителей должна предоставляться на русском языке.

Рената Валеева