Из-за упавшего столба на улице Ершова в Казани образовалась пробка почти в 1,5 км
Столб упал на остановке возле парка Горького
В Казани на остановке возле парка Горького, со стороны ТЦ «Корстон», упал столб. Об этом сообщается в соцсетях.
Из-за этого инцидента на улице Ершова образовалась пробка длиной 1,3 км. Она начинается у остановки и тянется до перекрестка улиц Ершова и Искра.
В целом, согласно сервису «Яндекс Карты», пробки в городе оцениваются на 6 баллов.
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