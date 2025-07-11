Из-за упавшего столба на улице Ершова в Казани образовалась пробка почти в 1,5 км

Столб упал на остановке возле парка Горького

В Казани на остановке возле парка Горького, со стороны ТЦ «Корстон», упал столб. Об этом сообщается в соцсетях.

Из-за этого инцидента на улице Ершова образовалась пробка длиной 1,3 км. Она начинается у остановки и тянется до перекрестка улиц Ершова и Искра.

В целом, согласно сервису «Яндекс Карты», пробки в городе оцениваются на 6 баллов.

Елизавета Пуншева