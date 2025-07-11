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В Елабужском районе водитель Lada погиб при столкновении с поездом

17:06, 11.07.2025
В Елабужском районе водитель Lada погиб при столкновении с поездом
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Елабужском районе Татарстана произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, водитель автомобиля Lada 1985 года рождения нарушил правила дорожного движения, выехав на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора. В результате произошло столкновение с поездом.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Водитель погиб на месте происшествия.

Рената Валеева

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