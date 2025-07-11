В Елабужском районе водитель Lada погиб при столкновении с поездом
В Елабужском районе Татарстана произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.
Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, водитель автомобиля Lada 1985 года рождения нарушил правила дорожного движения, выехав на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора. В результате произошло столкновение с поездом.
Водитель погиб на месте происшествия.
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