Правительство предложило увеличить госпошлины для водителей и мигрантов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение государственных пошлин для автовладельцев и мигрантов. Об этом стало известно сегодня.
Изменения для автовладельцев:
Законопроектом предлагается увеличить ряд госпошлин, связанных с владением и управлением транспортными средствами.
Паспорт транспортного средства (ПТС):
- Выдача ПТС: с 800 до 1200 рублей.
- Внесение изменений в ПТС: с 350 до 525 рублей.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС):
- Выдача на бумажной основе: до 1500 рублей (рост в три раза).
- Выдача на пластиковой основе нового поколения: до 4500 рублей (рост в три раза).
- Выдача на пластиковой основе: с 2000 до 4000 рублей.
- Выдача нового поколения: с 3000 до 6000 рублей.
- Международное ВУ: с 1600 до 3200 рублей.
- Свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов:
- Выдача: с 1500 до 2250 рублей.
- Продление: с 1000 до 1500 рублей.
- «Транзит» (на металле для авто и прицепов): с 1600 до 2400 рублей.
- Регистрационный знак на автомобиль: с 2000 до 3000 рублей.
- Регистрационный знак на мотоцикл и прицеп: с 1500 до 2250 рублей.
- Внесение данных в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты: 500 рублей.
- Выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы: 15 000 рублей.
- Постановка на учет по месту пребывания: 500 рублей.
- Продление срока временного пребывания: 1000 рублей.
- Регистрация по месту жительства: с 420 до 1000 рублей.
- Выдача или переоформление патента: 4200 рублей.
- Продление разрешения на работу: 4200 рублей.
- Выдача дубликата разрешения на работу или внесение в него правок: 2100 рублей.
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