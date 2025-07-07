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Правительство предложило увеличить госпошлины для водителей и мигрантов

14:41, 07.07.2025
Правительство предложило увеличить госпошлины для водителей и мигрантов
Фото: Максим Платонов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение государственных пошлин для автовладельцев и мигрантов. Об этом стало известно сегодня.

Изменения для автовладельцев:

Законопроектом предлагается увеличить ряд госпошлин, связанных с владением и управлением транспортными средствами.

Паспорт транспортного средства (ПТС):

  • Выдача ПТС: с 800 до 1200 рублей.
  • Внесение изменений в ПТС: с 350 до 525 рублей.
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС):
  • Выдача на бумажной основе: до 1500 рублей (рост в три раза).
  • Выдача на пластиковой основе нового поколения: до 4500 рублей (рост в три раза).
Водительское удостоверение (ВУ):
  • Выдача на пластиковой основе: с 2000 до 4000 рублей.
  • Выдача нового поколения: с 3000 до 6000 рублей.
  • Международное ВУ: с 1600 до 3200 рублей.
  • Свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов:
  • Выдача: с 1500 до 2250 рублей.
  • Продление: с 1000 до 1500 рублей.
Государственные знаки:
  • «Транзит» (на металле для авто и прицепов): с 1600 до 2400 рублей.
  • Регистрационный знак на автомобиль: с 2000 до 3000 рублей.
  • Регистрационный знак на мотоцикл и прицеп: с 1500 до 2250 рублей.
Новые пошлины для водителей:
  • Внесение данных в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты: 500 рублей.
  • Выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы: 15 000 рублей.
Максим Платонов / realnoevremya.ru
Пошлины для мигрантов. Законопроект также вводит и повышает пошлины для иностранных граждан:
  • Постановка на учет по месту пребывания: 500 рублей.
  • Продление срока временного пребывания: 1000 рублей.
  • Регистрация по месту жительства: с 420 до 1000 рублей.
  • Выдача или переоформление патента: 4200 рублей.
  • Продление разрешения на работу: 4200 рублей.
  • Выдача дубликата разрешения на работу или внесение в него правок: 2100 рублей.
Рената Валеева

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