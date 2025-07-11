В Татарстане собираются запретить продажу бензина несовершеннолетним

Так в Татарстане планируют снизить число смертельных ДТП на питбайках, квадроциклах и мопедах с участием детей

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Депутаты Татарстана внесли в Госсовет РТ законопроект о запрете продажи бензина несовершеннолетним. Документ находится на предварительном рассмотрении.

Исключения сделают лишь для 16-летних граждан, которые имеют право на управление транспортом.

С помощью этого законопроекта в республике намерены снизить уровень смертности среди несовершеннолетних в ДТП на питбайках, квадроциклах, мопедах и другом мототранспорте, сказано в пояснительной записке.

Штраф для физлиц за продажу несовершеннолетним бензина составит 3—5 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей. Юрлиц планируется штрафовать на сумму от 100 до 150 тыс. рублей.

По данным Госавтоинспекции Татарстана на 5 июля, в этом году произошло 70 ДТП с мототранспортом. В них погибло пять человек, пострадал 81. 12 аварий произошло с участие несовершеннолетних. Один ребенок погиб и еще 12 были ранены.

Ранее председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил ввести дополнительные ограничения на продажу питбайков несовершеннолетним.

Дарья Сайфиева