Питбайки могут начать продавать подросткам только по справке из мотошколы

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Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил ввести дополнительные ограничения на продажу питбайков несовершеннолетним. По его словам, необходимо устранить пробел в законодательстве, который позволяет подросткам приобретать эти мотоциклы без надлежащей подготовки.

В своем телеграм-канале депутат сообщил о направленных министру спорта Михаилу Дегтяреву и главе МВД Владимиру Колокольцеву предложениях, согласно которым продажа питбайков несовершеннолетним должна осуществляться только при наличии документа, подтверждающего прохождение обучения в спортивной организации, имеющей соответствующую инфраструктуру для безопасного использования этого вида спортивного инвентаря.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Метелев подчеркнул актуальность данной инициативы, ссылаясь на участившиеся случаи нарушений правил эксплуатации питбайков несовершеннолетними.

— За последний месяц мы стали свидетелями многочисленных инцидентов в Татарстане, Оренбургской, Брянской, Ивановской и Тверской областях. Были случаи травм, задержаний правоохранительными органами, а также, к сожалению, и смертельные случаи, — заявил он.

Депутат напомнил, что, в отличие от мотоциклов и мопедов, питбайк не является транспортным средством и запрещен к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Госавтоинспекция Казани обратилась к родителям с предостережением, выражая обеспокоенность участившимися случаями управления питбайками и другим мототранспортом детьми.

Рената Валеева