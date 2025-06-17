Питбайки могут начать продавать подросткам только по справке из мотошколы
Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил ввести дополнительные ограничения на продажу питбайков несовершеннолетним. По его словам, необходимо устранить пробел в законодательстве, который позволяет подросткам приобретать эти мотоциклы без надлежащей подготовки.
В своем телеграм-канале депутат сообщил о направленных министру спорта Михаилу Дегтяреву и главе МВД Владимиру Колокольцеву предложениях, согласно которым продажа питбайков несовершеннолетним должна осуществляться только при наличии документа, подтверждающего прохождение обучения в спортивной организации, имеющей соответствующую инфраструктуру для безопасного использования этого вида спортивного инвентаря.
Метелев подчеркнул актуальность данной инициативы, ссылаясь на участившиеся случаи нарушений правил эксплуатации питбайков несовершеннолетними.
— За последний месяц мы стали свидетелями многочисленных инцидентов в Татарстане, Оренбургской, Брянской, Ивановской и Тверской областях. Были случаи травм, задержаний правоохранительными органами, а также, к сожалению, и смертельные случаи, — заявил он.
Депутат напомнил, что, в отличие от мотоциклов и мопедов, питбайк не является транспортным средством и запрещен к эксплуатации на дорогах общего пользования.
Госавтоинспекция Казани обратилась к родителям с предостережением, выражая обеспокоенность участившимися случаями управления питбайками и другим мототранспортом детьми.
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