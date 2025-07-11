В Иннополисе испытали российский ультралегкий радар для БПЛА

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Российские инженеры разработали и протестировали уникальный радарный комплекс для мониторинга территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов. Этот компактный прибор, весящий менее 750 граммов, был испытан вблизи Иннополиса на беспилотном самолете, созданном Центром беспилотных авиационных систем Университета Иннополис. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), поддержавшего проект.

Новая разработка открывает возможности для воздушной оценки интенсивности лесных пожаров и разливов рек, контроля сельскохозяйственных работ и выполнения картографических съемок. Ключевым преимуществом комплекса является его малая масса (менее 750 г) и компактные размеры, что позволяет использовать его на борту легких беспилотных летательных аппаратов, значительно расширяя их функционал.



— Ключевым преимуществом системы является ее всепогодная и круглосуточная работоспособность. Это важно при мониторинге чрезвычайных ситуаций, навигации судов в Арктике и Антарктике, в изучении труднодоступных и удаленных регионов страны, где часто топографам приходится работать в экстремальных погодных условиях, — также пояснили в организации.



Рената Валеева