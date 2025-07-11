На храм Николы Тульского в Казанском монастыре воздвигли освященный крест

В Казанском Богородицком мужском монастыре состоялось значимое событие: после освящения митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом на купол возрождаемого храма Тульского образа святителя Николая Чудотворца (храма Николы Тульского) был воздвигнут крест. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.



Работы по восстановлению исторических зданий казанского монастыря начались в 2024 году при поддержке раиса Татарстана. В феврале 2025 года охранный статус девяти объектов, входящих в состав ансамбля Богородицкого монастыря, был повышен с местного до регионального значения, что подчеркивает их историческую и культурную ценность. Особое место занимает храм Николы Тульского, который первым принял Казанскую икону Божией Матери после ее обретения в 1579 году.



— Это историческое здание, которое требовало внимания не только церковных служителей, но и государственных органов. Проект реализуется за счет меценатов, есть и участие государства. Воссоздание этого объекта происходит по реставрационным канонам, все элементы — колонны, фронтоны, купол — все сделано доподлинно. Конечно, у храма непростая судьба: здесь размещалась табачная фабрика в 1940-х годах, а в 1990-х были значительные утраты. Первым этапом стал демонтаж в рамках противоаварийных мероприятий, а сейчас идет воссоздание всех исторических элементов, — сказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В рамках продолжающихся восстановительных работ 21 июля ожидается визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который планирует ознакомиться с ходом реставрации в храме.

Рената Валеева