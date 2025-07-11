Комитет Госдумы одобрил проект об усилении ответственности иноагентов

Фото: Анастасия Фартыгина

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который значительно ужесточает уголовную ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах. Согласно новым поправкам, привлечение к ответственности станет возможным уже после первого выявленного нарушения, а не после двух, как это предусматривается действующим законодательством.

Соответствующее решение комитета было опубликовано в думской электронной базе.



Проект об ужесточении уголовного наказания для лиц, признанных иностранными агентами, был внесен в Госдуму 1 июля текущего года.

Рената Валеева